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Kulüp üyelerinin, akademisyenlerin ve davet edilen özel misafirlerin katılımıyla renklenen etkinlik, obanın kendine has atmosferinde, geleneksel okçuluk, ebru sanatı ve tarihi kıyafetlerin giyilmesi gibi kültürel aktivitelerle başladı.



Kulüp Başkanı Ahmet Serhat, kutlama sırasında yaptığı konuşmada, kulübün kuruluşundan bu yana düzenledikleri etkinliklere gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kendilerine destek veren Çorum Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kutlama, oba içerisinde gerçekleştirilen çeşitli oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle devam etti, katılımcılar gönüllerince vakit geçirdi.