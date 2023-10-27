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Konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk’un açılış konuşmalarıyla devam etti. Dr. Dyt. Tuğba Köse, “Cumhuriyetin 100. Yılında Beslenme ve Diyetetik Biliminin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu sunumu gerçekleştirdi.

Konferans sonrasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe tarafından konuşmacı Dr. Dyt. Tuğba Köse’ye teşekkür belgesi ve hediyesi taktim edildi.



Konferans sonunda ise kulübün 2021-2023 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde Beslenme ve Diyetetik Kulübü kongresinde yer alarak destek ve katkıda bulunan yönetim ve denetim kurulunda bulunan öğrencilere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çubuk, Beslenme ve Diyetetik Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Dönmez Güngüneş tarafından teşekkür belgeleri verildi.