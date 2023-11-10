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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Deneyimli teknik adam için bugün saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, bugün (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıza Çalımbay, 2005'te Ocak'tan Ekim'e kadar 9 ay Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Deneyimli hocanın döneminde siyah-beyazlılar, 31 maça çıktı ve 2.00 puan ortalaması tutturdu.