Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Türkiye Tekvando Şampiyonası 8-10 Nisan tarihleri arasında Kastamonu’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun katıldığı grup birinciliğinde Çorum Spor Lisesi’nden Caner Beşikçi 63 kiloda, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Salim Can Demir ise 78 kiloda Türkiye ikincisi olarak Zonguldak’ta yapılacak olan finallere adını yazdırdılar.

ÇAĞLAR MAKAMINDA AĞIRLADI

Kastamonu’dan gümüş madalya ile dönen Çorumlu tekvandocuları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar makamında ağırladı.

Antrenörleri İlhan Aşkın, Fatih Saltan ve Arif Atak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın misafiri olan iki sporcu, Zonguldak’ta yapılacak olan finallerde dereceye girerek Çorum’u Meksika’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda temsil edeceklerinin sözünü verdiler.

İki sporcunun grup birinciliğinde elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Çağlar, önce Zonguldak’ta daha sonra da Meksika’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda Demir ve Beşikçi’ye başarılar diledi.

(Rıfat KARA)