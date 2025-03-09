Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası tarafından üyelerine iftar yemeği verildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü berber esnafını iftarda bir araya getiren Oda Başkanı Aşkın Çağlayan, Cumartesi günü ise kuaför ve güzellik salonu işletmecilerini iftarda buluşturdu.

ÇESOB’ta gerçekleştirilen iftar yemeğine Birlik Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, oda yöneticileri ile çok sayıda berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecisi katıldı.

DOSTLUKLAR TAZELENDİ

Birlik ve beraberliğin sergilendiği, dostlukların tazelendiği iftar yemeği güzel bir atmosferde gerçekleşti. Oda Başkanı Aşkın Çağlayan ve oda yöneticileri Sefa Gürbüz, Arzu Çetin, Tuncay Kazak, Selim Turpçu ve Lale Dalkılıç iftara katılan oda üyesi esnafı kapıda karşılarken, gerçekleştirilen iftarın ardından Başkan Çağlayan, iftar yemeğine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Çağlayan, tüm oda üyesi esnafın mübarek Ramazan aylarını da kutlayarak, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

Kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin Cumartesi günü bir araya geldiği iftarda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Oda Başkanı Aşkın Çağlayan tarafından iftara katılan kadın oda üyesi esnafa karanfil hediye edildi.

Kadınların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Aşkın Çağlayan, tüm oda üyesi kadınların gününü kutlarken ayrıca mutfakta iftar hazırlığı yapan emekçi kadın çalışanlara da karanfil hediye etmeyi ihmal etmedi.

Editör: HABER MERKEZİ