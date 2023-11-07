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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rekabet Kurumu üyeliklerine yaptığı atama ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Berat Uzun da Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeniden Rekabet Kurumu üyeliğine atandı.

BERAT UZUN KİMDİR?

1984 yılı Çorum doğumlu olan Berat UZUN, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuş, akabinde Ankara Üniversitesinde Kent ve Çevre Bilimlerinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri görevlerinde bulunmuştur.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında çeşitli kademelerde görev alan UZUN, Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı V. görevinde iken 25 Şubat 2022 tarih ve 31762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/73 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

2 Kasım 2023 tarih 32357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2023/474 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Rekabet Kurulu Üyeliğine yeniden atanmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Berat UZUN iyi derecede İngilizce bilmektedir.