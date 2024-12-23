Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan U13 ve U19 en iyi 16’lar Masa Tenisi Turnuvası 21-22 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara genç erkeklerde 13, genç kızlarda 14, küçük erkeklerde 14 ve küçük kızlarda ise 15 sporcu katılım sağladı. Lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda U13 küçük erkekler kategorisinde Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Berat Özdemir Konya ve Gaziantepli rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Aynı kategoride mücadele eden Çorum Arena Spor Kulübü’nden Muhammed Emre Kantik sekizinci, Yiğit Hüseyin Subaşı ise dokuzuncu olarak tamamladı.

Küçük kızlarda mücadele eden Çorum Arena Spor Kulübü’nden Elif Duru Becer ise onuncu sırada yer aldı.

ŞİMŞEK KARDEŞLER İLK 3’TE

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü adına genç kızlar kategorisinde mücadele eden Çorumlu ikiz kardeşlerden Aybüke Banu Şimşek ikinci, Asude Tuba Şimşek ise üçüncülüğü elde etti. Aynı kategoride Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Ayşe Ezel Bilgiç ise onikinci olarak turnuvayı tamamladı.