Çorum Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcularından Berat Özdemir, Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Nevşehir’de düzenlenen, 13 ve 15 yaşlı sporculara açık olan Europe Youth Series’te (Avrupa Gençlik Serisi) Türkiye adına mücadele ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, Berat Özdemir’in hem 13 yaş, hem 15 yaş altında mücadele ettiği belirtildi.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Danimarka ve Yunanistan’dan sporcuların katıldığı organizasyon 23 Mart Pazar günü sona erecek.