Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 59 puanla lider durumda bulunan ve Süper Lig’e yükselmesine kesin gözüyle bakılan Kocaelispor, Ahlatcı Çorum FK’yı 2-0 yendikten sonra çıktığı 5 lig maçında da kazanamadı.

25.hafta maçında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK’yı 2.dakikada Oğulcan Çağlayan ve 71.dakikada Josip Vukovic’in golleriyle 2-0 yenen Kocaelispor, sonrasında oynadığı 5 maçta da berabere kaldı. Yeşil-siyahlı takım, Çorum FK maçından sonra sırasıyla Şanlıurfaspor’la (D) 0-0, İstanbulspor, Ümraniyespor (D), Ankaragücü ve Fatih Karagümrük (D) ile de 1-1 berabere kalıp sadece 5 puan toplayabildi.

Son 5 lig maçında da sahadan beraberlikle ayrılan Kocaelispor, bu süreçte sadece Ziraat Türkiye Kupası maçında Kırklarelispor’u deplasmanda 3-1 yenebildi.