Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Milletvekili Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Berat Gecesi, Ramazan ayının habercisi ve yüce mevlanın rahmet, lütuf ve mağfiretinin tecelli ettiği, kullarına merhamet kapılarını sonuna kadar açtığı, manevi feyziyle kalplerimizi aydınlatan ender gecelerden biridir.

Milletimizin milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan, kalplerinde ayrı bir yer tutan kandil gecelerimizden biri olan mübarek Berat Kandilinin sonsuz rahmet ve mağfiret sahibi yüce rabbimizin rızasına nail olduğumuz iyiliğin, güzelliğin ve hayırların dalga dalga yayıldığı, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin kat be kat arttığı, savaşların, acıların, gözyaşlarının ve afetlerin yerini huzura, kardeşliğe ve mutluluğa bıraktığı bir gece olmasını Rabbimizden diliyorum. Berat Kandili’miz mübarek olsun.” (Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ