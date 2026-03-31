Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 36. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki M.A’ya ait dairede, devrilen benzin bidonunun yanan sigarayla temas etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında S.A. ayaklarından yaralanırken, M.A. ve İ.A. dumandan etkilendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan dairede maddi hasar oluştu.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK