Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde BELTUR bünyesinde Sosyal Tesisler çalışanlarına eğitim verildi. İtfaiye Müdürlüğü’nde Eğitim Sorumlusu Ömer Darıcı tarafından gerçekleştirilen eğitime BELTUR çalışanlarının yanı sıra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelleri katıldı. Eğitimin ilk bölümünde yangın çıkması halinde yapılacaklar, iş yerinde alınması gereken önlemler gibi konular işlenirken, ikinci bölümde ise çalışanlara uygulamalı olarak yangına müdahale şekilleri gösterildi. Yangın tüpünün kullanımının da uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde personeller oluşabilecek yangın durumunda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ