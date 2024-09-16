Çorum merkeze bağlı Düvenci Beldesi yakınlarında şehre su temininde önemli katkı sağlayan Konaklı Su Terfi İstasyonu etrafında bulunan ve yaklaşık 30 yıldır atıl vaziyette duran araziyi tarıma kazandıran ve iki yıldır ayçiçeği ekimi yapan Belediye bu yıl da ekilen ayçiçeklerinin hasadına başladı.

Mahsulün ayçiçek yağı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine ülkede ilk harekete geçen belediyelerden biriyiz, Belediyemize ait 60 dönümlük araziyi tarıma kazandırarak ihtiyaç sahiplerine ayçiçek yağı ihtiyacını karşılamak üzere çıktığımız ayçiçeklerimizin hasadını yapıyoruz” diye konuştu.



Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Tarlamızdan İhtiyaç Sahibi Hemşehrilerimizin Sofrasına. Konaklı Köyü’nde bulunan 60 dönüm tarlamıza ektiğimiz ayçiçeğini biçiyoruz. Rabb'im, Halil İbrahim bereketi versin, hemşehrilerimize şimdiden afiyet, şifa olsun” görüşüne de yer verdi.

Başkan Aşgın, mahsulün ayçiçek yağı olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını da dile getirdi.