İl Müftülüğü’nün Akşam namazı sonrası Akşemsettin Camiinde düzenlediği programda da; Kur’an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler ve mevlitten bahirler okundu, salavatlar getirildi ve dualar edildi.
Daha sonra kürsüye çıkarak camiyi dolduran cemaate vaazü nasihatta bulunan Müftü Şahin Yıldırım, Mevlid gecesinin anlam ve öneminden bahsedip tüm İslam dünyası için özellikle mağdurlar, mazlumlar ve şehitler için dua etti.

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Ardından cemaatle yatsı namazını kılan vatandaşlar tesbihat ve dua ile kandilin manevi atmosferini yaşadılar.
Namaz sonrası cami çıkışında hayırseverler ve Çorum Belediyesi tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu. Programda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da hazır bulundu.

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Editör: HABER MERKEZİ