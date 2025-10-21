Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan, İl Başkanı Bilgin Sucu ve Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’ı makamında ziyaret etti.

Heyet, Albay Ayvaz’a Çorum’da yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Bilgin Sucu, Konfederasyonun genel merkezinin İstanbul’da bulunduğunu belirterek, Çorum’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek yöneticilerine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ