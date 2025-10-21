Çorum’un önemli istihdam kuruluşlarından Güven Yem’in sahipleri Gürcan ve Orhan Coşkun kardeşler, babaları merhum Secaeddin Coşkun’un vasiyeti üzerine yaptırdıkları Şıhlar Camii’ni dualarla hizmete açtı.

Şıhlar Mahallesi’nde inşa edilen caminin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Asgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftülüğü görevlilerince dua edilerek caminin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Güven Yem’in sahiplerinden Gürcan ve Orhan Coşkun kardeşler, açılışta yaptıkları kısa konuşmada, bu caminin babaları merhum Secaeddin Coşkun’un en büyük arzularından biri olduğunu dile getirdiler. Coşkun kardeşler, “Babamızın en büyük vasiyeti, doğup büyüdüğü topraklarda kalıcı bir hayır eseri bırakmaktı. Bugün onun emanetini yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Modern mimarisi ve geniş iç alanıyla dikkat çeken Şıhlar Camii, hem ibadet alanı hem de sosyal etkinliklerin yapılabileceği bir merkez olarak tasarlandı.Caminin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması, mahalle sakinleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Coşkun ailesinin bu anlamlı eseri, Çorum’da hayırseverlik geleneğinin güçlü bir örneği olarak değerlendirildi.

Vatandaşlar, “Bu cami sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir vefa ve dua mekanı olarak gelecek nesillere miras kalacak.” ifadeleriyle Coşkun ailesine teşekkür etti.

