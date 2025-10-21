Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü’nün “Kültür turlarıyla hemşehrilerimizin sosyal hayatına değer katacağız” sözü, düzenlenen Safranbolu gezisi ile bir kez daha hayata geçti.

Belediye tarafından organize edilen kültür gezilerinin ikinci etabında, Bayatlı kadınlar tarihi dokusu ve mimarisiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu’ya doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde belediye önünden hareket eden kafile, dualarla ve alkışlarla uğurlandı.

Safranbolu’nun tarih kokan sokaklarını, geleneksel konaklarını ve kültürel mirasını yerinde görme fırsatı bulan kadınlar, gezi boyunca keyifli anılar biriktirdi. Belediye yetkilileri, turun sadece bir gezi değil, aynı zamanda sosyal kaynaşmayı ve kültürel bilinci artıran bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Ünlü, geziye katılanlara hitaben yayımladığı mesajında: “Kültür turlarımızla hemşehrilerimizin sosyal hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Safranbolu gezimize katılan tüm hanımefendilere hayırlı yolculuklar diliyor, güzel anılarla ilçemize dönmelerini temenni ediyorum. Sizlerin mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur” dedi.

Ahmet Bahadır Ünlü, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ilçede yaşayan kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşlara yönelik artarak devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi