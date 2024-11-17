Şehrin tarihine not düşecek önemli çalışmaları gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Yağbat, şunları söyledi:

“TARİHİ KÜLTÜR YOLU PROJESİ”

“Kültürel kimliğin korunması, estetik sokak mimarisinin ortaya çıkarılması, tarihi kültür yolunun günümüze taşınması için Tarihi Kültür Yolu projesinin ilk aşamasını Şeyh Eyüp Sokak’ta tamamlamıştık. Tarihi yoldaki 46 yapının cephe sağlıklaştırmasını da yaparak tarihi kent kimliğine uygun bir görünüme kavuşturacağız.”

“TARİHİ ARASTANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

“Yıllardır gündemden hiç düşmeyen ve bir adım atılamayan tarihi arastanın çehresini değiştirdik. İlk iki etapta çalışmaları başarıyla tamamladık. Yeni dönemimizde de arastada cephe sağlıklaştırma çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecek. Altyapı ve üstyapısıyla Arastayı tarihi dokuya uygun olarak Çorum’umuza yakışır hale getireceğiz.”

“İKİZ KONAKLAR RESTORASYONU”

“Tarihi Kültür Yolumuzun önemli yapılarından biri olan ve uzun yıllardan beri virane halde bulunan İkiz Konakları Belediyemize kazandırdık. Şehrin geleneksel yapı mimarisine uygun olarak restorasyonu için çalışmalarımız başladı. 11 odası ve içerisinde hediyelik eşya dükkânlarının da yer alacağı İkiz Konak, butik otel olarak kullanılacak. Ve şehrimizin turizmine önemli katkı sağlayacak.”

“GÜPÜR HAMAMI RESTORASYONU”

“Tarihi Şehir Meydanımızın kayıp mirası olan Güpür Hamamını da restore ederek şehir yaşamına kazandıracağız. Ulucami külliyesinin en önemli parçalarından biri olan Güpür Hamamı, yaklaşık 40 yıldır kaderine terk edilmiş bir haldeydi. Tarihi Şehir Meydanımızı planlarken sadece peyzaj alanları oluşturulması değil aynı zamanda tarihi yapıların da ayağa kaldırılmasını benimsedik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz proje ile restorasyon sürecini tamamlayacağız. Burayı Tarihi Şehir Meydanının ruhuna uygun bir mekân olarak düzenleyeceğiz.”



“TARİHİ ÇORUM MEYDANI”

“Çorum’umuzu şehircilik anlamında asli kimliğine kavuşturmak için çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Bunlardan en önemlisi de Tarihi Çorum Meydanı Projesi idi. Eskiciler Arastası ile başladığımız, Saat Kulesine bakan dükkanların cephelerini yenilediğimiz meydan projemizde son olarak 14.500 m2’lik bir meydanı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu projenin ikinci etabını da tamamlayacağız. 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nı yenileyeceğiz. Velipaşa Hanı ve Ulucami güneybatısındaki dükkanları yıkıp hem hanı hem de camimizi tüm ihtişamıyla ortaya çıkaracağız. Bu projemiz de şehrimizin turizmine önemli katkı sunacak.”

“KALE RESTORASYONU”

“Yaklaşık 1.100 yıllık geçmişi ile şehrimizin en eski yerleşim alanı olan tarihi kaleyi de ayağa kaldırıyoruz. Bu çerçevede kamulaştırılması tamamlaman kale içinde, tarihi özelliği bulunmayan 39 yapıyı yıktık. Tescilli 3 kültürel varlığı koruduk. Dökülmekte olan kalenin bedenlerinin restorasyonuna devam ediyoruz. Kale’yi yeniden şehir hayatına ve turizme kazandıracağımız Kale İçi Projemizde hediyelik eşya satışı, kale müzesi, oyuncak müzesi, butik otel, kale kahvesi, çok amaçlı salon ve yöresel lezzetler restoranı yer alacak.”

“ÇORUM KONAĞI”

“Ulucami güneyinde Tarihi Çorum Meydanı’na bakan alanda bulunan Noter binasını yıkarak tarihi Çorum mimarisine özgü bir konak olan eski hükümet konağını da yeniden inşa edeceğiz. İçerisinde sosyal alanlar, ticarethaneler ve emeklilerimizin yararlanabileceği bir lokalin yer aldığı bu konak, görüntüsü ve fonksiyonu ile Tarihi Çorum Meydanının müstesna bir parçası olarak şehrimize değer katacak.”

“FUARLARDA ŞEHRİMİZİ TANITTIK”

“Kadim şehrimizin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik olarak da birçok etkinlik ve fuar organizasyonun da yer aldık. Bu yıl Yörex Fuarı, İzmir Fuarı ve İstanbul Emitt fularlarına katılarak ilimizin tarihi ve kültürel değerleri ve gastronomi alanında tanıtımı gerçekleştirdik. Binlerce kişiye ulaştığımız fuarlarda şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sağladık.”

GÜNEY KORE’DE “HİTİT ÖZEL SERGİSİ”

“Şehrimizi sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanıtıyoruz. Bilindiği gibi, Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi'nde Hitit Özel Sergisi açtık. Hititlere ait 212 parça eser burada sergileniyor. Şehrimizin tarihi değerinin tanıtıldığı ve turizme önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu sergi 2 Şubat 2025’e kadar Gimhae’de ardından yaklaşık 6 ay da Seul’de devam edecek.”

GASTRONOMİ

“Çorum’umuzu eşsiz yemek kültürü ile de ön plana çıkaracak tanıtım organizasyonları ve programlarda da yer aldık. TRT gibi birçok televizyon kanalında “Türkiye’nin en iyi mutfağı Çorum’dadır” ifadelerinin yer aldığı televizyon programlarında gastronomi alanında şehrimizin tanıtımını ve gerçekleştirdik. Çorum’un sadece leblebiden ibaret olmadığını, yaptığımız programlar sayesinde eşsiz yemeklerimizi artık tüm Türkiye’de konuşulur hale getirmeyi başardık.”