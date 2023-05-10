Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı ikinci oturumunda Belediyesi Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2022 yılında toplam 1 milyar 14 milyon liralık gider ve 955 milyon 505 bin lira gelir elde ettiklerini açıkladı.

Gelir ve gider kalemleri hakkında Meclis üyelerine detaylı bilgiler veren Çöplü, 1 milyar 14 milyon liralık giderleri olduğunu belirterek, “Bu gider kalemleri ise; 246 milyon lirası genel kamu hizmetleri, 41 milyon lirası kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri, 29 milyon lirası ekonomik işler ve hizmetleri, 66 milyon lirası çevre koruma hizmetleri, 468 milyon lirası iskan ve toplum refahı hizmetleri, 10 milyon lirası sağlık hizmetleri ve dinlenme, 132 milyon lirası kültür ve din hizmetleri, 20 milyon lirası ise sosyal yardımlar şeklinde gerçekleşti” dedi.

Yine 2022 yılında 955.505.214 lira gelirleri olduğunu ifade eden Çöplü, bunların 82 milyon lirasının vergi gelirleri, 135 milyon lirasının teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 22 milyon 399 bin lirasının alınan bağış ve yardımlar, 593 milyon lirasının diğer gelirler ve 121 milyon lirasının ise sermaye gelirleri olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)