2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında konuk olduğu Bayburt Özel İdare’yi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Çorum Belediyesi de, Çorum FK'nın deplasmanda oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan yayınladı. Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan taraftarlar Çorum Belediyesi tarafından yeni kurulan 33 m2’lik led ekranda maçı izleyerek galibiyet coşkusunu ekran karşısında yaşadı.

TARAFTARDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Karşılaşmayı taraftar grubuyla birlikte Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da izledi. Karşılaşmanın sonunda Çorum FK’nın 2-0’lık galibiyeti büyük bir sevince neden oldu. Belediye tarafından sağlanan bu hizmetten dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür eden kırmızı siyahlı taraftar, belediyenin takıma olan desteğiyle şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını dile getirdiler.