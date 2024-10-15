Açıklamada, maaşların eksik ödenmediği, maaşlarla birlikte hesaplara yatmayan fazla mesai ücretlerinin ise bu ay sonuna kadar ödeneceği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Personel Limited Şirketi çalışanlarına ödenen maaş ve fazla mesai ücretleriyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Basında yer alan, “Maaş ödemeleri eksik yapıldı” iddialarının doğru olmadığını belirten Lemzi Çöplü, eksik yapılan ödemenin maaşlarla ilgili olmadığını, fazla mesai ücretleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

Maaş ödemelerin tam yapıldığını vurgulayan Çöplü “Belediyemizde memur, daimi işçi ve geçici işçi olarak çalışan yaklaşık 2.500 personelimiz için bu ayki brüt maaş ödeme tutarımız olan 120 Milyon TL’lik ödeme eksiksiz olarak ödenmiştir. Yalnızca, Personel Limited Şirketi çalışanlarımızın toplam 2.5 Milyon TL’lik fazla mesai ücretleri maaşlarla birlikte ödenmemiş olup, bu ay sonuna kadar hesaplarına yatacaktır.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ