Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bir konser etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda daha önce de ilimize gelerek depremzede çocuklar için düzenlenen “Çocuk Şarkıları ile Masallar” isimli etkinliğe katılan Zeynep Betül Akyıldız bu kez kadınlar için sahne alacak. Atatürk Spor Salonu’nda kadınlara yönelik düzenlenecek olan konser 09 Mart 2024 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Belediye tarafından yapılan açıklamada etkinliğe tüm Çorumlu kadınlar davet edildi.

Editör: Haber Merkezi