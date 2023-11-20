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1993’de Büyük Birlik Partisi’nin kurucu İl Başkanı olarak siyasete başlayan ve 2002 yılında da BBP’den Çorum Milletvekili Adayı olan Hüseyin Çalışkan, 2024’de yapılacak olan yerel yönetimler seçiminde AK Parti’den aday adaylığını açıkladı.

AK Parti İl Binası’nda bir basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Çalışkan, “Doğup büyüdüğüm, 35 yıllık inşaat mühendisliği meslek hayatımda hizmet ettiğim, belediyecilik olarak yapılan ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgisi, fikri ve projeleri olan biri olarak, bu yeni dönemde nasip olursa, Çorum Belediye Başkanı olarak hizmetime devam etme heyecanı duyuyorum.

Bu vesile ile bugün görevde olan ve bugüne kadar da şehrimize hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza, belediye personellerine ve birlikte çalıştıkları çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ahirete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaptıkları yatırım ve eserleri korumak ve bu yeni dönemde, yeni yatırım ve projelerle, şehrimizi ikinci Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımak, bu ikinci yüzyılda şehrimizi ve potansiyelini, diğer şehirlerimizin daha önüne çıkaracak proje ve yatırımları yapmanın da bize nasip olmasını Cenab-ı Allah'tan dilerim.



Bu yeni dönem, şehrimizde ve ülkemizin tüm şehirlerinde, kentsel değişim, dönüşüm, yeniden yapılanma ve şehri yeni yüzyıla bir çok alanda hazırlama görev ve hedefli olacaktır, olmalıdır. Bu çerçevede gerek mesleki bilgim ve gerekse de 35 yıldır mesleğimi yaparken ki edindiğim tecrübe ve bilgi birikiminin, şahsım adına kıymetli olduğu, şehrim adına da önemli olduğu kanaatindeyim.

Hazırlığını yaptığımız bu ve benzeri konular ile diğer birçok önemli konulardaki bilgi, fikir ve projelerimizi zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.



Belediye’den hizmet alan her vatandaşı müşteri ve velinimet bilerek, müşteri memnuniyeti esaslı ve çözüm odaklı bir yaklaşımı ilke edinen, esnaf anlayışıyla çalışan, Belediye’den hizmet alan vatandaşların gerek personel memnuniyeti, gerekse aldığı hizmetten memnuniyetinin maksimum olmasını hedefleyen bir anlayış içerisinde olacaklarını kaydeden Çalışkan, “çok çalışan ve çalışkan bir belediye” için çaba göstereceklerini söyledi.