Çorum’da Kale ve Gülabibey mahallelerini kapsayan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde uzlaşma sürecinde kritik aşamaya gelindi. Projenin uygulanabilmesi için gerekli salt çoğunluk sağlanırken, henüz sözleşme imzalamayan hak sahiplerine tanınan süre 5 Ekim 2026’da sona erecek.

Çorum’un daha güvenli, sağlıklı ve dirençli bir kent yapısına kavuşması amacıyla yürütülen Kale-Gülabibey Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde önemli bir eşik aşıldı.

Hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda, 6306 sayılı Kanun kapsamında projenin uygulanması için gerekli olan hisseleri oranındaki maliklerin salt çoğunluğu sağlandı. Böylece henüz uzlaşma sağlamayan hak sahiplerinin bulunması, projenin uygulanmasının önünde engel olmaktan çıktı.

SON BAŞVURU

TARİHİ 5 EKİM

Çorum Belediyesi, proje alanında taşınmazı bulunan ve henüz sözleşme imzalamayan hak sahiplerine çağrıda bulundu. Uzlaşma sağlamayan hak sahiplerinin, 5 Ekim 2026 tarihine kadar Belediye Hizmet Binası’nda bulunan Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ne başvurarak kendilerine sunulan teklifi değerlendirmeleri ve işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Belediye yetkilileri, son günlerde yaşanabilecek yoğunluk ve evrak işlemlerindeki olası aksaklıklar nedeniyle vatandaşların başvurularını son güne bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

“UZLAŞMA SAĞLANAMAZSA

YASAL SÜREÇ BAŞLAYACAK”

5 Ekim 2026 tarihinden sonra da uzlaşma sağlamayan hak sahipleriyle ilgili olarak 6306 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yasal süreç işletilecek.

Bu kapsamda anlaşma sağlanamayan arsa payları ve hisseler için değer tespiti ve satış süreci gündeme gelebilecek. Sürecin uzlaşma yoluyla tamamlanmasını hedefleyen Çorum Belediyesi, hak sahiplerinin ilerleyen süreçte hukuki ve idari işlemlerle karşı karşıya kalmamaları için kendilerine sunulan teklifleri belirtilen süre içerisinde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

“UZLAŞMA İSTİYORUZ”

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, projenin uygulanması için gerekli salt çoğunluğun sağlandığı belirtilerek, önceliğin tüm hak sahiplerinin süreci karşılıklı uzlaşma ve kendi iradeleriyle tamamlaması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, henüz sözleşme imzalamayan hak sahipleri 5 Ekim’e kadar Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’ne başvurmaya davet edilirken, bu tarihten sonra uzlaşma sağlanamayan dosyalarda mevzuat kapsamında yasal sürecin işletileceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi