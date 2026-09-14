Vali Ali Çalgan, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Ahiliğin yalnızca esnaf ve sanatkârların mesleki hayatını düzenleyen bir anlayış olmadığını belirten Çalgan, Ahilik kültürünün aynı zamanda toplumsal dayanışma, sorumluluk ve kardeşlik değerlerini yaşatan önemli bir medeniyet mirası olduğunu ifade etti.

Ahiliğin gönül ile aklı, madde ile manayı buluşturan ve insanı merkeze alan köklü bir anlayış olduğunu vurgulayan Vali Çalgan, merhamet, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik, yardımlaşma ve adalet gibi değerlerin Ahilik kültürünün temelini oluşturduğunu kaydetti.

“EMEĞİ VE ÜRETİMİ AHLAKİ DEĞERLERLE BÜTÜNLEŞTİRDİLER”

Ahilerin mesleklerini yalnızca bir geçim kaynağı olarak görmediklerini belirten Çalgan, emeği, üretimi ve sanatlarını ahlaki değerlerle bütünleştirerek icra ettiklerini söyledi.

Ahiliğin insan onuruna, emeğe ve helal kazanca verdiği değerle yüzyıllar boyunca toplum huzuruna ve ekonomik hayatın düzenine katkı sunduğunu ifade eden Çalgan, bu anlayışın bugün de önemini koruduğunu dile getirdi.

“AHİLİK DEĞERLERİ GELECEĞE TAŞINMALI”

Esnaf ve sanatkârların üretim, istihdam, yerel ekonomi ve toplumsal dayanışmanın önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Çalgan, günümüzde dürüstlük, güven, kaliteli üretim, emeğe saygı ve insan ilişkilerinde nezaket gibi Ahilik değerlerinin çalışma hayatındaki önemine işaret etti.

Ekonomik şartların ve teknolojinin hızla değiştiği günümüzde esnaf ve sanatkârların mesleklerini çağın ihtiyaçlarıyla buluştururken Ahilik değerlerinden taviz vermemesi gerektiğini belirten Çalgan, bunun kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Çalgan, mesajının sonunda Anadolu’nun manevi mimarlarından ve Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet, minnet ve saygıyla andı.

2026 yılı Ahilik Haftası’nın birlik ve beraberliği güçlendirmesi, kardeşlik bağlarını pekiştirmesi ve esnaf ile sanatkârların huzur ve bereketine vesile olması temennisinde bulunan Çalgan, tüm esnaf ve sanatkârların Ahilik Haftası’nı kutlayarak sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR