Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2026 Salı günü 08.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanacak.

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Hamit Duran Caddesi

Küçük Abdullah Caddesi’nin bir kısmı

Cemilbey Caddesi’nin bir kısmı ve bağlı sokaklar

Karafakıoğlu sokakları

Yenidoğan sokakları

Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlı sokaklar

Cumhuriyet Caddesi ve bağlı sokaklar

Millet Caddesi ve bağlı sokaklar

Vatan Caddesi ve bağlı sokaklar

Sanayi sokakları."

Çorum Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ