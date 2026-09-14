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Çorum Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Vatan Caddesi ve bağlı sokaklar

Millet Caddesi ve bağlı sokaklar

Cumhuriyet Caddesi ve bağlı sokaklar

Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlı sokaklar

Cemilbey Caddesi’nin bir kısmı ve bağlı sokaklar

Küçük Abdullah Caddesi’nin bir kısmı

Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle:

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül 2026 Salı günü 08.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su kesintisi yaşanacak.

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