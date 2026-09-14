S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan yaptığı açıklamada üreticilerin artan maliyetler karşısında ayakta kalabilmesi için şeker pancarı alım fiyatının ton başına en az 4 bin 200 TL olması gerektiğini bildirdi.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, şeker pancarı üretiminin Türk tarımı ve kırsal kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, üreticilerin yaşadığı sorunların çözülmesi ve emeğinin karşılığını alabilmesi için destek çağrısında bulundu.

Ahmet Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, şeker pancarının çiftçiyi tarlaya ve köye bağlayan önemli tarımsal ürünlerden biri olduğu belirtilerek, pancar üretiminin kırsal nüfusun korunması, istihdamın artırılması ve iç göçün yavaşlatılması açısından önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Pehlivan şeker pancarının yüksek katma değer sağlamasının yanı sıra yan ürünlerinin hayvan yemi olarak değerlendirilmesinin, tarımda ekim nöbeti ve planlı üretimin yaygınlaşmasına katkı sunması nedeniyle stratejik bir ürün olduğunu da vurguladı.

“PANCAR ÜRETİMİ AZALIYOR”

Çorum'da ve Türkiye genelinde şeker pancarı üretiminin yıllar içerisinde azalma gösterdiğine dikkat çeken Pehlivan bunun çeşitli nedenleri bulunduğu belirtildi. Pehlivan üreticilerin karşı karşıya kaldığı başlıca sorunları şu şekilde sıraladı: “Mazot, gübre, tohum, ilaç ve sulama gibi üretim girdilerinin yüksek maliyetli olması; Hastalık ve zararlılarla mücadelenin zorluğu; Şeker pancarının diğer bazı ürünlere kıyasla daha fazla iş gücü gerektirmesi ve üretimde kullanılan su kaynaklarının yetersizliği”

“TON BAŞINA EN AZ

4 BİN 200 TL OLMALI”

Tüm bu sorunlara rağmen üreticilerin büyük bir özveriyle üretime devam ettiğini belirten Pehlivan devlet desteğinin artırılması gerektiği ifade etti.

Üreticilerin beklentilerini sıralayan Pehlivan girdi maliyetlerinin düşürülmesi, gerektiğinde devlet tarafından sübvanse edilmesi, şeker pancarı üretiminin destek kapsamına alınarak üreticiye destek primi verilmesi ve pancar alım fiyatının üretim sezonu ile taahhüt dönemi başlamadan önce açıklanmasını talep etti.

Erken fiyat açıklanmasının çiftçilerin pancar ekimine yönelmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak 2026-2027 üretim sezonu için fiyat beklentisinin ton başına en az 4 bin 200 TL olduğunu söyleyen Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan bu rakam belirlenirken mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatlarının yanı sıra ülkenin ekonomik durumu ile enflasyon ve yıllık TEFE-TÜFE artış oranlarının dikkate alındığını bildirdi.

Pehlivan açıklamasında “Bunun altında verilecek her fiyat üreticilerimizi güç durumda bırakacak, borçlarını ödeyemez hale getirecek ve pancar üretiminden uzaklaştıracaktır” ifadelerine yer verdi.

Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi, ayrıca üretimin sürdürülebilirliği ve çiftçinin tarlada kalabilmesi için pancar üreticilerinin beklentilerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi