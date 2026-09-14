Hitit Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu 9 takım, Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 kapsamında farklı teknoloji alanlarında düzenlenen yarışmalarda finale kalma başarısı gösterdi.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamındaki yarışmaların finalistleri açıklanmaya başladı. Açıklanan sonuçlara göre HİTÜ öğrencilerinden oluşan 9 takım, farklı kategorilerde yürüttükleri projelerle finalde yarışmaya hak kazandı.

Hitit Üniversitesi takımları; Havacılıkta Yapay Zeka, Mesleki Yetenek-Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama, 5G ve Yapay Zeka Akıllı Yol Güvenliği, Sanayide Dijital Teknolojiler, 2026 Yapay Zeka Dil Ajanları ve FPV Drone İzleme (Tracking) kategorilerinde hazırladıkları projelerle finale yükseldi.

TEKNOFEST 2026’da Hitit Üniversitesini HititAITech, ALTEK_PULSE, ALTEK II, HitRange, HitNeural, HittiAIYoungTeam, USTABAŞI, HititFinLex ve Menekşeler takımları temsil ediyor.

Takımlar çalışmalarını Prof. Dr. Akif Akgül, Dr. Öğr. Üyesi Seyfullah Dedeoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Emre Deniz, Arş. Gör. Harun Emre Kıran ve Öğr. Gör. Mehmet Ziya Hoşbaş’ın danışmanlığında sürdürüyor.

Muhabir: Haber Merkezi