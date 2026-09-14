Belediye Başkanı Aşgın, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP’nin Çorum İl Kongresi’ne katılarak yaptığı konuşmada Türk milletinin tarih boyunca güçlü olduğu dönemlerde zulme karşı mücadele ettiğini ve mazlumların yanında yer aldığını ifade etti.

Türk milletinin yeniden tarihi misyonuyla tarih sahnesinde yerini aldığını belirten Aşgın, bu iradenin Cumhur İttifakı ile ortaya konulduğunu kaydetti.

“TÜRK'E GEM

VURULAMAZ”

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını, Azerbaycan'ın yanında ortaya konulan iradeyi ve terör örgütleriyle mücadeleyi örnek gösteren Belediye Başkanı Aşgın, şöyle konuştu: “85-86 yıl sonra Ayasofya'ya bilet alarak değil, abdest alarak girildi. Bunu hamdolsun Cumhur İttifakı başardı. Türk'ün yurdunun asla zalimin çizmesi altında olamayacağını, Türk'e gem vurulamayacağını Azerbaycan'da gösterdik”

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede de önemli adımlar atıldığını dile getiren Aşgın, Türkiye'nin bekasına yönelik tehditlere karşı mücadele iradesinin ortaya konulduğunu söyledi.

Başkan Aşgın, Libya, Irak ve Suriye'de Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda adımlar atıldığını, Kerkük'te de Türklerin yeniden yönetimde söz sahibi olduğunu ifade etti.

“BİZİ BEKLEYEN ÇOK

SAYIDA MAZLUM VAR”

Türkiye'nin geçmişiyle gurur duyduğunu ancak önünde yapılacak çok iş bulunduğunu vurgulayan Aşgın, şöyle devam etti: “Evet, geçmişimizle övüneceğiz, geçmişimizle gurur duyacağız ama yapacağımız çok iş var, gideceğimiz çok yol var. Bizi bekleyenler var. Gazze'nin yetimleri bekliyor bizi, Kudüs'ün yetimleri bizi bekliyor, Doğu Türkistan'ın mazlumları bizi bekliyor”

“GÜL İSTEYENE GÜL,

DİKEN İSTEYENE DİKEN”

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin ihtiyaç duyulan her yerde iradesini ortaya koymayı sürdüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Sağa sola bakmadan, kim ne diyor diye bakmadan, emin adımlarla, Bilge Lider Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'la birlikteliğimizle yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Türk'ün iradesini, Türk'ün azmini nerede ihtiyaç varsa oraya götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirasından aldığı güçle mazlumların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizi Yunus gibi bekleyenlere, bizi Mevlana gibi bekleyenlere, bizi Hacı Bektaş gibi bekleyenlere biz öyle gideceğiz. Bizi Fatihler, Mustafa Kemaller gibi bekleyenlere de Bilge Lider Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'la beraber gül isteyene gül, diken isteyene diken olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz”

Muhabir: Haber Merkezi