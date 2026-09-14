Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla iç sulardaki kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Uğurludağ ilçesi Ülküm 1 HES bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, mevzuata aykırı şekilde su ürünleri avcılığında kullanıldığı tespit edilen çeşitli av araçları ele geçirildi.

Denetimde 200 metre ip ağ, 400 metre misina ağı ve 300 metre paraketa ele geçirilirken, mevzuata aykırı olduğu belirlenen av araçlarıyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde, kullanılan av araçlarının mevzuata uygunluğu, avlanma yöntemleri, yasak dönem ve bölgeler ile su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik kurallar titizlikle inceleniyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iç sulardaki su ürünleri varlığının korunması ve doğal stokların sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından denetimlerin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Göl, gölet, baraj, akarsu ve diğer iç su kaynaklarında kontrol ve denetim çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi