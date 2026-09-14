Çorum’da su kaynaklarının mevcut durumunun ve su kalitesinin belirlenmesi amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince 11 farklı noktada numune alma çalışması gerçekleştirildi. Alınan numuneler, analiz edilmek üzere laboratuvara gönderildi.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kent genelindeki su kaynaklarının durumunu ve su kalitesini izlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belirlenen 11 farklı noktada alıcı ortamlardan usulüne uygun şekilde su numuneleri alındı.

Teknik personel tarafından sahada gerçekleştirilen çalışmalarda, numunelerin uygun koşullarda alınması, muhafaza edilmesi ve laboratuvara ulaştırılması işlemleri titizlikle yürütüldü. Alınan numuneler, gerekli analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla laboratuvara teslim edildi.

Laboratuvarda ilgili parametreler doğrultusunda analiz çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, elde edilecek sonuçlarla alıcı ortamlardaki su kalitesinin düzenli şekilde takip edilmesi ve mevcut durumun ortaya konulması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, analiz sonuçları doğrultusunda gerekli teknik çalışmaların yürütüleceği belirtilerek, su kaynaklarının korunması, çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve doğal kaynakların gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla izleme ve kontrol faaliyetlerinin belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi