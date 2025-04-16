Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Kadın Kültür Merkezi ve Kadın El Emeği Çarşısı: Eğitim, Satış ve Danışmanlık Hizmetleri ile Güçlendirme Projesi” kapsamında girişimci kadınlara yönelik ikinci eğitim programı başarıyla tamamladı.

Kadınlara yönelik projelere büyük önem veren Çorum Belediyesi, 8 Mart 2024 Kadınlar Günü’nde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın açılışını yaptığı Kadın El Emeği Çarşısı ile şehre yeni bir vizyon kazandırmıştı. Şimdi ise bu vizyon, kadın girişimcilere verilen eğitimlerle daha da güçleniyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE YOL GÖSTEREN EĞİTİMLER

Turgut Özal İş Merkezi Toplantı Salonu’nda 2’şer günlük periyotlarla düzenlenen eğitimler; 7-8 Nisan’da Dr. Yasemin Demir ile “Finansal Okuryazarlık”, 10-11 Nisan’da Dr. Leyla Bezgin Ediş ile “Geleneksel Pazarlama ve İnternetten Satış Teknikleri”, 14-15 Nisan’da ise Prof. Dr. Ufuk Gergerlioğlu ile “İş Planı Hazırlama ve İş Yeri Açma Süreçleri” başlıklarında gerçekleştirildi.

Toplamda 31 kadının sertifika almaya hak kazandığı eğitim programında, bütçelemeden e-ticarete, pazarlama stratejilerinden iş kurma süreçlerine kadar pek çok konuya değinilerek katılımcıların girişimcilik vizyonu güçlendirildi.

KADINLAR, HEM AİLE EKONOMİSİNE HEM

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Çorum Belediyesi’nin kadınlara sunduğu bu değerli destek ile el emeği ürünler üreten kadınlar, sadece kendi aile bütçelerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Çorum’un bölgesel kalkınma sürecine de ivme kazandıracak.

Editör: SELDA FINDIK