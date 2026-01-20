Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenecek. Etkinliklerin ilk gününde bugün saat 14.00’te çocuklara yönelik sinema gösterimi gerçekleştirilecek. 22 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te ise Buz Pateni ve Bowling etkinliği ile çocuklar yarıyıl tatilini doyasıya eğlenerek geçirme fırsatı bulacak. 23 Ocak Cuma günü ise çeşitli Workshop etkinlikleri düzenlenecek. Saat 14.00’te başlayacak olan Workshop etkinliğinde çocuklar lolipop yapımından ahşap anahtarlık yapımına, şablon boyama etkinliğinden hafıza kodlamaya kadar birçok Workshop etkinliğine katılabilecek.

Sömestr etkinliklerinin son gününde ise 24 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te sihirbaz gösterisi, kukla gösterisi, animatör, palyaço yüz boyama ile tatilin tadını çıkartacaklar.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklere tüm çocukları davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK