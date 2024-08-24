Çorum Belediyesi, uzun süren su kesintisi sonrası şebekeye bağlı musluklardan bulanık su akmasını üzerine yazılı açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Ana isale hattında meydana gelen arıza neticesinde icmesuyu şebeke hattımız boşalmış olup şebekeye tekrar su verilmesinin akabinde şehir şebekesinde yer yer bulanıklık görülebilmektedir. Gözlemlenen bu durum büyük su kesintileri akabinde olağandır. Şehir şebekesinin her noktası kontrol edilmekte ve icmesuyu kalitesi kontrol altında tutulmaktadır. Tahliye noktalarından ilk gelen suyun boşaltılması devam etmektedir. Sebekede kullanım devam ettikçe normale dönülecektir."