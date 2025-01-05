Çorum Belediyesi tarafından geçen yıl yeni doğan 1257 çocuğun ailesine set hediye etti.

Daha önceki yıllarda yeni doğan bebeklere yönelik hediye olarak verilen battaniye içeriği Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatlarıyla 2024 yılı içerisinde değiştirilerek bebek seti olarak dağıtılmaya başlandı.

Çorum merkezde ikamet eden ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik verilen “Hoş Geldin Bebek Seti “ 2024 yılı içerisinde 1257 aileye ulaştı.

Çorum Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan başvurularda ekipler ailelerin evlerine giderek paketleri teslim ederken, dileyen aileler ise Gönül Kapısı’na gelerek hediyelerini teslim aldı.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Halkla İlişkiler Birimi saha çalışmalarında da ara vermiyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini saha çalışmalarıyla toplayan ekipler gelen talep ve sorunları anında müdürlüklere iletiyor.

Editör: Haber Merkezi