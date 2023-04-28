Bu çerçevede Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi tarafından 6-7-8 Mayıs tarihlerinde “Ailem ve Ben” eğitim seminerleri düzenlenecek. "Bebeğimi Beklerken" başlıklı eğitim seminerlerinde alanında uzman isimler tecrübelerini aktaracak.

Çorum Belediyesi, kadınların eğitim ve sağlık konularında farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında "Bebeğimi Beklerken" başlıklı eğitim seminerleri düzenleyecek.

Eğitim semineri kapsamında sağlıklı gebelik süreci, gebelik öncesi ve gebelik döneminde beslenme, hamilelik psikolojisi ve eş desteğinin önemi, gebelikte gevşeme teknikleri, doğumu kolaylaştıran egzersizler, doğru emzirme yöntemleri-emzirme pozisyonları ve ek gıda döneminde bebek beslenme önerileri gibi çeşitli konularda katılımcılara bilgiler verilecek.

6-7-8 Mayıs tarihlerinde Buhara Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek "Bebeğimi Beklerken" seminerleri saat 13.30’da başlayacak.

Eğitim seminerlerine tüm Çorum halkı davet edildi.