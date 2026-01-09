Çorum Belediyesi bünyesinde bazı müdürlüklerde görev değişikliğine gidildi.

Bu çerçevede; Zabıta Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğü görevlerine İrfan Göyhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü görevlerine Eray Çetinkaya, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevine Furkan Acar, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevine Engin Türkol, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü görevine Mustafa Sungur, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü görevine Bekir Sayın atandı.

Belediye Başkanı Dr. Hall İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada “Bugüne kadar görev yapan müdürlerimize şehrimize sundukları katkılar için teşekkür ediyor, yeni görevlerine başlayan müdürlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

