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Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde bir yandan yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuştururken diğer yandan yaban hayatına da sahip çıkıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bu yıl tedavi için 15 leylek Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Veteriner hekimler tarafından gerekli müdahaleler yapılan leylekler tekrar sağlıklarına kavuşana kadar bakımı yapıldı. Tedavisi tamamlanan leylekler ise yeniden uçmaya başladıklarında doğal yaşam alanlarına salındı. Kanadı kırılan ve tedavisi mümkün olmayan leylekler ise yaşamlarının kalan kısımlarını Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde geçirmek üzere misafir ediliyor.