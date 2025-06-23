Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO), öğrencilerin mesleki becerilerini sahada geliştirmelerini desteklemek amacıyla kurumlarla yaptığı işbirliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında daha önce imzalanan uygulamalı eğitim protokolleri yenilendi.

Protokoller doğrultusunda; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı 2. sınıf öğrencileri, “Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Uygulamaları-I ve II” derslerini Çorum Belediyesi bünyesinde sürdürmeye devam edecek.

Çevre Sağlığı Programı 2. sınıf öğrencileri ise “Çevre Sağlığı Uygulamaları-I ve II” derslerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda alacak.

Her iki kurum da öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla kapılarını uygulamalı eğitime açarken, Sağlık Hizmetleri MYO ile yapılan işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Desteklerinden ötürü, Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer’e ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın’a teşekkür edildi.

Yenilenen protokollerle birlikte SHMYO, öğrencilerini iş dünyasına donanımlı bireyler olarak hazırlamaya yönelik adımlarını güçlendirerek sürdürmeye devam ediyor.



Editör: Haber Merkezi