Kurulun mentörlüğünü yaptığı Hitit Üniversitesi Girişimci Liderler Kulübü üyeleriyle birlikte düzenlenen programda, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren iki firmaya ziyaret düzenlendi.
Heyet, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Ali İlker Tosun’un sahibi olduğu GOLONYA firmasını ve Çağrı Çenesiz’in sahibi olduğu GÖBBLER firmasını ziyaret ederek, firma yetkilileriyle girişimcilik, üretim süreçleri ve sektörel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretler sırasında öğrenciler, üretim sahalarını gezme ve girişimcilik yolculuklarına dair doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu. Program, kadın girişimciliğini destekleyen projeler ve genç girişimcilerin teşvik edilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan bu tür işbirliklerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

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Editör: Haber Merkezi