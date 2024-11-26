Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için “3-4-5 Yayınları” işbirliğiyle deneme sınavı gerçekleştirildi.

110 kişinin katıldığı sınavda öğrenciler kendilerini deneme imkânı buldu. Sınav, gençlerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemeleri ve kendilerini ölçme fırsatı yakalamaları için planlanırken, deneme sınavlarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Türkiye genelinde “3-4-5 Yayınları” tarafından gerçekleştirilen ve Çorum’da da yoğun bir katılımla yapılan sınavda üniversiteye hazırlanan gençlerin bu zamana kadar aldıkları eğitim değerlendirildi. Gençlerin akademik başarılarını artırmalarına destek olmayı amacıyla yapılan deneme sınavlarının üniversite sınav süresine kadar belirli aralıklarla yapılacağı belirtildi.

Editör: SELDA FINDIK