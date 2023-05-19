Çorum’a kazandırılan en önemli sağlık yatırımlarından birisi olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatında sona yaklaşıldı. Kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde il dışına sevkleri ortadan kaldıracak olan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin bir an önce hizmete girmesi için Çorum Belediyesi seferber oldu.

Daha önceden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yol ve otopark düzenlemesini yapan Çorum Belediyesi ekipleri, şimdi de Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin araç otoparkı, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını yürütüyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimize kazandırılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin otopark, yol, peyzaj ve çevre düzenlemesini Çorum Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Çorum’a yapılan tüm kamu yatırımlarına Çorum Belediyesi olarak bugüne kadar elimizden gelen desteği sunduk. Hemşehrilerimizin sağlığını, huzurunu ve refahını etkileyen her konuda destek olmaya devam edeceğiz." dedi.