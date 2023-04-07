Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yönetiminde saat 15.30’da başlayacak olan toplantıda üyeleri yoğun bir gündem bekliyor. Buna göre 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporu ile başlayacak olan toplantıda Yedek Katip, Encümen, Plan ve Bütçe Komisyon, İmar Komisyonu, Tarife Komisyonu, Milli Müdafaa Mükellefiyeti, Çorum Çevre Belediyeler Birliği’ne üye seçimleri yapılacak.

Kadro İptal ve İhdası ile Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun ele alınacağı toplantıda Ortaköy ve Hamur Belediyesi ile ortak hizmet projeleri görüşülerek karara bağlanacak. Toplantıda üyeler ayrıca 8 adet imar planı değişikliği ile bazı imar konularını da görüşecek. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon Raporu da Meclis üyelerinin bilgisine sunulacak.

Öte yandan Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı öncesinde AK Parti Belediye Meclis Grubu, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emre Turan ile biraraya gelerek gündemi ele aldı.

(Volkan SINAYUÇ)