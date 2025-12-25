Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında kar yağışı süresince ve sonrasında şehir genelinde hayatın aksamaması, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması için belediyeye araç ve ekiplerin sahada olacağı kaydedildi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve yaya yolları için kar ve buzlanma ile mücadelede öncelik sıralaması oluşturulduğu vurgulandı. Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Kadeş Meydanı, hastane çevreleri ile kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda karla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

SAHA PERSONELİ 7/24 GÖREV BAŞINDA

Karla mücadele kapsamında araç, ekipman ve personel ile kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarıyla hem yollarda hem de kaldırımlarda etkili bir mücadele yürütülecek. Vatandaşlardan gelecek talep ve şikâyetler de anında değerlendirilecek.

Kış boyunca ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuz hava koşullarında dikkatli olmalarını ve ihtiyaç halinde belediye birimleriyle iletişime geçmeleri istendi.

