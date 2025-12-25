TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren 11. Yargı Paketi üzerine AK Parti Grubu adına konuşan Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, düzenlemenin detaylarını paylaştı. Paketin ilk imzacısı ve teklif sahibi Ahlatcı, yeni paketin temel amacının infaz adaletini sağlamak ve toplumsal huzuru korumak olduğunu vurguladı.

Kamuoyundaki soru işaretlerine değinen Ahlatcı, düzenleme ile pandemi döneminde geciken yargı süreçlerinin yarattığı mağduriyetlerin giderileceğini belirtti. Ahlatcı, "31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarda, hükümlülere 3 yıl daha erken açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma imkânı getiriyoruz. Böylece infazda adaleti yeniden tesis ediyoruz" dedi.

"KADINA ŞİDDET VE TERÖRE AF YOK"

Kamuoyundaki endişelere de yanıt veren Ahlatcı, düzenlemenin sınırlarını net bir dille çizdi. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, kasten öldürme, cinsel suçlar ve terör suçlarının kapsam dışı bırakıldığını belirten Ahlatcı, "Bu suçlarda hiçbir af veya esneklik söz konusu değildir. Tavrımız sıfır toleranstır" ifadelerini kullandı.

“MAGANDALARA VE DOLANDIRICILARA AĞIR YAPTIRIM”

Ahlatcı, paketin sadece infaz düzenlemesi olmadığını, aynı zamanda caydırıcılığı artırdığını da kaydetti. Buna göre; havaya ateş açma, trafik magandalığı, şehir eşkıyalığı gibi eylemler ile çocukları suça sürükleyen örgüt yöneticilerine verilecek cezalar artırılıyor.

Mobil hatlar üzerinden yapılan dolandırıcılık ve bilişim suçlarına karşı da yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini aktaran Ahlatcı, konuşmasını "Hedefimiz; vatandaşımızın can ve mal güvenliğini esas alan, adalete güveni güçlendiren bir hukuk düzenidir" sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi