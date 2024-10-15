Vatandaşların daha temiz alanlarda ibadetlerini yapabilmeleri adına çalışmalar yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2024 yılı başından bu yana 62 bin metre kare alanda detaylı temizlik hizmeti gerçekleştirdi. Bu zamana kadar toplam 120 ibadethane, 5 türbe, 36 Kur'an kursu ve 9 park mescidinde hizmet veren ekipler 62 bin metrekare alanda detaylı temizlik, 20 bin metrekare alanda ise kısmi temizlik çalışması yaptı.

Çorum’un temizlik konusunda bir marka olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İbadethane temizliği projemiz kapsamında ekiplerimiz bu zamana kadar 62 bin metrekare detaylı 20 bin metrekare kısmi temizlik olmak üzere 82 bin metrekare alanda temizlik hizmeti verdiler. Camilerimiz başta olmak üzere türbelerimiz, Kur’an kurslarımız ve park mescitlerimizi pırıl pırıl yapmak için çalışıyoruz” dedi.

Editör: İHA AJANS