Çorum Belediyesi, Çorum’da devam eden Kulüplü Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası’nda çeyrek finale kalan 8 takımın idareci ve antrenörlerinin yanı sıra şampiyonada görev yapan hakem ve gözlemcileri Çorumlu Obası’nda misafir etti.

Önceki akşam gerçekleştirilen organizasyona Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Kılınç, Yıldız Kız Milli Takım Sorumlusu Kemal Durak, ve Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel de katıldı.

Belediye yetkililerinin Çorumlu Obası ile ilgili konuklara bilgi vermesinin ardından yemek yendi. Konuşmaların ardından konuklara Çorum Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

“Çorum’a milli maç verebiliriz”

ÇORUM HABER Spor Muhabiri ve aynı zamanda hentbol hakemi Ömür Soytemiz, Çorum Belediyesi tarafından Çorumlu Obası’nda düzenlenen organizasyonda Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Kılınç’la sohbet sırasında Çorum’a milli maç verilip verilemeyeceğini sordu. Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın da bulunduğu ortamda, “Çorum’da olmaktan çok mutluyuz. Tabii ki Çorum’da milli maç oynanabilir, gerekli altyapı var. Bu talebi Federasyon Başkanımıza ileteceğim. Büyük ihtimalle olumlu olur” şeklinde konuştu.