U17 Kadınlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda Çorum’u temsil edecek olan Buharaspor, Ladikspor, Yabancılar Pazarı ve Amasis ile birlikte Samsun grubunda mücadele edecek. Maçlar, 4-12 Haziran tarihlerinde, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak.

Kulüpler arası U17 Kadınlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda grup merkezleri belli oldu. Çorum temsilcisi Buharaspor, Samsun grubunda mücadele edecek.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’dan aldığımız bilgilere göre, Samsun grubunda Çorum temsilcisi Buharaspor’un yanı sıra Samsun’dan Ladikspor ve Yabancılar Pazarıspor, Amasya’dan da Amasis Spor Kulübü mücadele edecek.

İLK MAÇ LADİK’LE

Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak grup maçlarının fikstürü de belli oldu. Buharaspor, ilk maçını 4 Haziran’da, Ladikspor’la deplasmanda oynayacak. Aynı gün Yabancılar Pazarı ile Amasis karşılaşırken, 2.hafta maçları 6 Haziran’da oynanacak olup, Buharaspor, Samsun Yabancılar Pazarı’nı konuk edecek. Devane Sahası’ndaki karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

3.ve son hafta maçları ise 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Buharaspor, Amasis’le deplasmanda karşılaşırken, Samsun derbisinde Ladikspor’la Yabancılar Pazarı karşı karşı karşıya gelecek.

Grubu birinci bitiren takım 2.tura yükselecek.