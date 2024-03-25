Robotik kodlama, elektronik kodlama, siber yazılım, yapa zeka gibi alanların yer alacağı bu merkez Türkiye’nin gelecekteki bilim adamlarının yetişmesinde de önemli yer tutacak.

Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, farklı yaş gruplarını ve farklı birikime sahip gençleri bilimle buluşturacaklarını ifade ederek, “Bilimi eğlenceli ve ilgi çekici bir deneyime dönüştürerek bilimsel çalışmayı genele yayacağız. Gençlerimiz, bilim ve teknolojiye daha kolay erişecek, deneysel ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştirecek. Bu sayede, şehrimizde ikamet eden gençlerimizin bilimsel ve teknolojik gelişmelere olan ilgisini artıracak, Türkiye'nin gelecekteki başarılı beyinlerini, Selçuk Bayraktar’larını, Alper Gezeravcı’larını yetiştireceğiz” dedi.

Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde planetaryum, doğa bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, astronomi, havacılık ve uzay atölyesi, tarım teknolojileri atölyesi, deneyap atölyelerinin yer alacağının altını çizen Başkan Aşgın, seçimlerden hemen sonra Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ilgili çalışmaları başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ