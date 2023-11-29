Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediyesi tarafından, çalışanların motivasyonunu arttırmak, birlik-beraberlik ve ekip ruhunu pekiştirmek için düzenlendiği geleneksel birimlerarası futbol turnuvasında heyecan sona erdi. 21 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Ticaret Halı Sahası'nda oynanan final maçında Zabıta Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Zabıta Müdürlüğü maçı 4-0 kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

Final maçı öncesi Etütstra ile Yol Bakım Amirliği arasında oynanan üçüncülük maçını da Yol Bakım Amirliği 6-3 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.



Turnuvanın final maçını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da izledi. Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle takdim eden Başkan Aşgın "Burada önemli olan birinci ya da ikinci olmak değil. Kardeşlik hukukunu ön plana çıkarmak ve centilmence bir futbol sergilemektir. Finalde önce dostluk sonra da Zabıta Müdürlüğümüz galip geldi. Kazanan takımımızı ve turnuvaya katılan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum." dedi.

Ödül töreninde, turnuvaya katılan sporcular tarafından Başkan Aşgın'a üzerinde Filistin bayrağı yer alan ve Filistinli şehit çocukların isimlerinin yazılı olduğu forma hediye edildi.